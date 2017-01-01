الاحتلال يفرج عن الأسير المسن يوسف أبو الخير

رام الله /سما/

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن الأسير المسن يوسف أبو الخير، بعد قضاء محكوميته البالغة ثلاث سنوات.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان لها، أن جهودا حثيثة بذلت من قبل طاقمها وسفارة تركيا لدى دولة فلسطين، من أجل العمل على إصدار تأشيرة سفر تسمح للأسير بمغادرة فلسطين والعودة إلى اليونان، وذلك بعد اللقاء الذي عقد بين رئيس الهيئة اللواء قدري أبو بكر والسفير التركي أحمد رضا ديمير، يوم الثلاثاء الماضي في مقر الهيئة بمدينة رام الله.

وثمن أبو بكر، خلال اللقاء، مساعي السفير التركي في خدمة قضية الأسرى الفلسطينيين، لا سيما قضية الأسير المسن أبو الخير، كما أكد الطرفان أهمية التواصل الدائم واستمرار العلاقة بين البلدين، من أجل العمل معا وتعزيز سبل التعاون في القضايا المشتركة.

من الجدير ذكره أن الأسير يوسف حسن أبو الخير /76 عاما/ من مدينة عكا، اعتقل أول مرة خلال عام 1969، وحكم عليه بالسّجن لمدى الحياة، وأفرج عنه ضمن صفقة التبادل التي تمّت عام 1985، بعد قضائه 16 عاما داخل معتقلات الاحتلال، وأبعد في حينه إلى ليبيا ومن ثمّ انتقل للعيش في اليونان، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقاله خلال شهر أيار عام 2017، خلال عودته إلى أرض الوطن من اليونان، وقامت بزجه داخل معتقل "جلبوع" ، علما أنه يعاني قبل اعتقاله من مشاكل صحية في الأذنين والقلب، ومن عدة جلطات، وبحاجة لرعاية حثيثة.