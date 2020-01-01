  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يجدد اعتقال سليمان قطش أصغر أسير إداري

الخميس 10 ديسمبر 2020 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يجدد اعتقال سليمان قطش أصغر أسير إداري



رام الله /سما/

جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الاعتقال الإداري للفتى سليمان قطش (17 عاما) من قرية عين يبرود شرق مدينة رام الله، لمدة 4 أشهر، وهو أصغر أسير إداري.

وقال سالم قطش والد الأسير سليمان، إن الاحتلال مدد الاعتقال الإداري لنجله القابع في سجن "الدامون"، حيث كان من المفترض أن يتم الإفراج عنه في الـ17 من الشهر الجاري، مضيفا أن هذه المرة الرابعة التي يجدد فيها الاحتلال الاعتقال له.

وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت الفتى سليمان قطش من منزله، في 16 كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي، وحولته للاعتقال الإداري.

#سلطات الاحتلال #تمديد اعتقال #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة الأخيرة 30 الثلاثون

موعد عرض برنامج انت مين "The Masked Singer" على قناة MBC .. شاهد الحلقة الأولى

غزة: وفاة شاب (26 عاماً) من سكان مخيم جباليا متأثرًا بإصابته بفيروس "كورونا"

سابقة .. النرويج تقلص أموال المساعدات للسلطة الفلسطينية لهذا السبب ..

الوفد الامني المصري يغادر غزة.. وحماس تكشف تفاصيل الملفات الأربعة التي بحثتها معه

اسعار العملات مقابل الشيكل

لأول مرة منذ عقد .. نتنياهو يتلقى دعوة رسمية لزيارة القاهرة وايران وغزة على طاولة البحث ..

الأخبار الرئيسية

الرئيس

الرئيس لـ" وزيرة خارجية إسبانيا: مستعدون للعودة الى المفاضات بشروط

فصل المحافظات وتقسيمها لمربعات سكنية .. الشرطة بغزة تنهي استعداداتها لتطبيق حظر التجوال والإغلاق

الف دينار او السجن عام .. "الداخلية" تكشف عن عقوبات قاسية لمخالفي قرار الاغلاق

وزيرة الصحة: تسجيل 24 حالة وفاة و2181 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 1953 حالة

حاخام مقرب من زعماء الخليج يكشف : هذا هو الحل الذي يريده بايدن للفلسطينيين ..