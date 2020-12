طابعة ثلاثية الأبعاد تشيد منزلا من 3 طوابق… فيديو

يتوسع العالم في استخدام الطابعات الثلاثية الأبعاد للعديد من الأغراض، ومنها الأغراض الإنشائية مثل إنشاء المنازل، التي يجري تشييد العديد منها بهذه الطريقة في الوقت الحالي.

ورغم أن إنشاء المنازل يحتاج إلى معدات ضخمة وأعداد كبيرة من البشر للمشاركة في إتمامه، إلا أن الطابعات الثلاثية الأبعاد أصبح بإمكانها اقتحام هذا المجال من أوسع أبوابه والمشاركة في إنشاء منازل بأكملها.

This house in Bavaria is under construction... by a 3D printer. pic.twitter.com/5HXRuOHrI5