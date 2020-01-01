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ارتفاع سعر النفط الى 50 دولار وسط آمال حيال الطلب بفضل اللقاحات

الخميس 10 ديسمبر 2020 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع سعر النفط الى 50 دولار وسط آمال حيال الطلب بفضل اللقاحات



وكالات

ارتفع النفط إلى نحو 50 دولارا للبرميل، اليوم الخميس، بفضل الآمال حيال تعاف أسرع للطلب بعد الشروع في استخدام لقاحات للوقاية من "كوفيد-19"، ما أبطل أثر زيادة ضخمة في مخزونات الخام الأمريكية أظهرت استمرار وفرة المعروض.


وفي الساعة 1322 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت مرتفعا 78 سنتا بما يعادل 1.6 في المئة إلى 49.64 دولار للبرميل، مواصلا المكاسب لليوم الثالث. وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 71 سنتا أو 1.6 في المئة مسجلا 46.23 دولار، وفقا لـ "رويترز".
ارتفعت الأسعار حتى بعد أن أظهر أحدث تقرير أسبوعي للمخزونات الأمريكية زيادة ضخمة في مخزون الخام بلغت 15.2 مليون برميل. كان المحللون يتوقعون تراجعا قدره 1.4 مليون برميل.

وقال تاماس فارجا من "بي.في.إم" للسمسرة النفطية: "أحدث البيانات تجاوزت أي توقعات لحدوث تراجع.. مثابرة المراهنين على صعود النفط وثقتهم في الأثر الاقتصادي الإيجابي للقاحات لافتة للنظر حقا".

استمدت السوق بعض الدعم أيضا من بواعث القلق حيال هجوم على حقل نفط عراقي. فقد تسببت متفجرات في اشتعال النار ببئرين في حقل صغير يوم الأربعاء، لكن إنتاج الحقل لم يتأثر.

وقال نعيم أسلم من أفاتريد، مشيرا إلى هجوم العراق: "المتعاملون متخوفون أيضا حيال المعروض النفطي".

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