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اشتية يبحث مع ممثلة فنلندا لدى فلسطين تعزيز التعاون المشترك

الخميس 10 ديسمبر 2020 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يبحث مع ممثلة فنلندا لدى فلسطين تعزيز التعاون المشترك



رام الله /سما/

 بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، مع ممثلة فنلندا لدى دولة فلسطين بايفي بيلتوكوكسي، سبل تعزيز التعاون المشترك، ودفع العلاقات الثنائية الى الأمام.

وأشار رئيس الوزراء خلال استقباله بيلتوكوكسي، في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الخميس، الى أهمية التركيز على تعزيز التعاون خلال العام المقبل، في مجال التدريب المهني والتقني، نظرا لتوجه الحكومة لإنشاء جامعة تختص في هذا المجال.

ودعا اشتية فنلندا من خلال بيلتوكوكسي الى السير على خطى العديد من الدول، وكسر الأمر الواقع من خلال الاعتراف بدولة فلسطين، من منطلق إيمان فنلندا بقيم العدالة والقانون الدولي، والحفاظ على حل الدولتين من التلاشي.

واستعرض رئيس الوزراء آخر التطورات السياسية والانتهاكات الإسرائيلية، والتوسع الاستيطاني، والجهود المبذولة لعقد مؤتمر سلام دولي، الذي دعا له الرئيس محمود عباس، لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفق الشرعية الدولية.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #بايفي بيلتوكوكسي

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