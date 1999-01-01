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مهندس ياباني يبتكر تصميما جديدا لخريطة العالم

الخميس 10 ديسمبر 2020 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
مهندس ياباني يبتكر تصميما جديدا لخريطة العالم



وكالات

كشف الموقع العالمي الثقافي التعليمي "Open culture" في مقال له، عن خريطة جديدة للعالم، قام بها المهندس المعماري الياباني "هايمي ناراكاوا"، والتي تم اعتمادها رسميا في الكتب المدرسية اليابانية.

قام المهندس المعماري المصمم، ناراكاوا، بتصميم جديد لخريطة العالم، أظهر من خلاله أن خرائطنا السابقة كانت غير دقيقة، حسبما نقلته صحيفة "الإنديبندنت" البريطانية.

واعتمد ناراكاوا في تصميمه الجديد، على تقنية مختلفة قليلا، فبدلا من تحويل الكرة الأرضية إلى شكل أسطواني ثم مسطح، قام بتحويلها إلى مسطح رباعي يمكن ببساطة أن يطوى ويفتح بطرق متعددة.


ويقول ناراكاوا إنه عالج مشكلةً عمرها قرون، بقيت تبحث عن كيفية رسم الأرض الكروية المفلطحة على سطح مستو.

وأضاف: "خريطة AuthaGraph العالمية، تحقق ذلك".
وتم إنشاء الإسقاط للكرة الأرضية، لأول مرة في عام 1999، حيث يؤطر المكونات المادية للعالم في مستطيل ثنائي الأبعاد، في محاولة لتمثيل أحجامها النسبية بأكبر قدر ممكن من الدقة، وتقوم بذلك عن طريق تقسيم العالم إلى 96 مثلثا، مما يجعله رباعي السطوح، ثم يفتحه ليصبح مستطيلا.

يذكر أن العرض فاز في 2016 بالجائزة الكبرى للتصميم الجيد في اليابان، وهي أمسية لتوزيع الجوائز تأسست عام 1957 من قبل وزارة التجارة الدولية والصناعة اليابانية.

#مهندس ياباني #خريطة العالم #صحيفة الاندبندت #تحويل الكرة الأرضية #شكل أسطواني #خريطة AuthaGraph

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