الرئيس لـ" وزيرة خارجية إسبانيا: مستعدون للعودة الى المفاضات بشروط

رام الله /سما/

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وزيرة الخارجية الإسبانية ارانتشا غونزاليس.

وتسلم الرئيس، رسالة من رئيس الوزراء الإسباني أكد فيها على العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين وحرص بلاده على تعزيزها، والاستمرار في تقديم الدعم للعملية السياسية القائمة على مبدأ حل الدولتين.

بدوره، أطلع الرئيس وزيرة الخارجية على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا استعداد الجانب الفلسطيني العودة للمفاوضات على أساس قرارات الشرعية الدولية برعاية اللجنة الرباعية الدولية.

وشكر الرئيس، إسبانيا على مواقفها المنسجمة مع القانون الدولي وقرارات الاتحاد الأوروبي في دعم تحقيق السلام القائم على قرارات الشرعية الدولية، مذكرا بالدور الذي لعبته اسبانيا لعقد مؤتمر مدريد .

من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية الإسبانية موقف بلادها الداعم لتحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين والقانون الدولي، مشيرة إلى أن اسبانيا ستواصل دعم الشعب الفلسطيني لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.