غزة: القوى الوطنية توجه نداء للمواطنين للالتزام بالإغلاق الشامل يومي الجمعة والسبت

غزة /سما/

توجهت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية بغزة، نداء للمواطنين في قطاع غزة، للالتزام التام بالإغلاق الشامل يومي الجمعة والسبت.

وأهابت اللجنة، في بيان صحفي، بالمواطنين للالتزام التام بالإغلاق الذي أعلنت عنه وزارتي الصحة الداخلية والجهات المختصة، حفاظاً على أرواح أبناء شعبنا الفلسطيني، وحماية للمجتمع من ازدياد تفشي الوباء القاتل.

وأضافت إن "عدم مغادرة منازلكم يومي "الجمعة والسبت، سيساهم في جهود وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا، حماية لأنفسكم وذويكم وأحبابكم من هذا الفيروس القاتل".

وتاعت اللجنة: إن "اللحظة الآن حاسمة ونحتاج الي جهد الجميع والتصرف بمسئولية عالية حماية لأنفسكم وعائلاتكم ومجتمعكم، وكلنا ثقة بإدراك أبناء شعبنا لحجم التحدي وقدرتهم علي القيام بدورهم في مواجهة الوباء وتجاوز هذه المحنة الصحية لنواصل سوياً نضالنا ضد الاحتلال من أجل وطن آمن وحر".