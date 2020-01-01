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رئيس "الشاباك" زار البحرين والإمارات سرا لفحص إجراءات الحماية...تمهيدا لزيارة نتنياهو

الخميس 10 ديسمبر 2020 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس "الشاباك" زار البحرين والإمارات سرا لفحص إجراءات الحماية...تمهيدا لزيارة نتنياهو



القدس المحتلة /سما/

كشفت صحيفة عبرية النقاب عن زيارة سرية لرئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، نداف أرغمان، للبحرين والإمارات لفحص إجراءات الحماية.


وأفادت الصحيفة العبرية "يسرائيل هايوم"، مساء أمس الأربعاء، بأن زيارة أرغمان السرية للبحرين والإمارات جاءت للبحث عن مقار آمنة لسفارتي بلاده في المنامة وأبو ظبي، والقنصلية العامة في دبي.


وأكدت الصحيفة أن أرغمان بحث مع المسؤولين في كل من البحرين والإمارات مدى تأمين المواطنين الإسرائيليين في كلا البلدين، خاصة مع توالي الرحلات الجوية بين بلاده والبحرين والإمارات، ما يعني ضرورة وجود ترتيبات أمنية لهم في البلدين.

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد أشارت إلى أن إسرائيل تبحث عن مقار لسفارتيها في أبو ظبي والمنامة، وقنصلية عامة في دبي، تمهيدا لبدء تبادل السفراء بين الجانبين.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة "هارتس" الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن نتنياهو يستعد للقيام بـ"زيارة تاريخية" إلى الإمارات يوم 23 الشهر الجاري، مشيرة إلى أن هذا الموعد قد يتزامن مع حل الكنيست، في حال عدم المصادقة على ميزانية الدولة.

ونقلت الصحيفة عن لسان مسؤول في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية قوله إن "نتنياهو خطط لإجراء الزيارة إلى الإمارات في الأسبوع الماضي"، موضحا أن الزيارة تأجلت لأن جهاز الأمن العام (الشاباك) طلب الحصول على وقت إضافي لتجهيز الاستعدادات الأمنية المرتبطة برئيس الحكومة، وليس الأمر فقط لاعتبارات سياسية.

#الشاباك #بنيامين نتنياهو #نداف أرغمان #البحرين #الامارات #يسرائيل هايوم

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