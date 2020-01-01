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غزة: الحكم بانقضاء الدعوى الجزائية بالمصالحة في 3 قضايا قتل

الخميس 10 ديسمبر 2020 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: الحكم بانقضاء الدعوى الجزائية بالمصالحة في 3 قضايا قتل



غزة /سما/

قضت محكمة بداية خانيونس جنوب قطاع غزة، حكمًا بانقضاء الدعوى الجزائية بالمصالحة والتقادم ودفع غرامة مالية في 3 قضايا قتل، راح ضحيتها 4 مواطنين بينهم سيدتين.

وفي بيان تفصيلي للمجلس الأعلى للقضاء بغزة، فإنه تم الحكم بانقضاء الدعوى الجزائية بالمصالحة في قضية مقتل المواطنتين (سناء/ ونهى منصور أبو حدايد) بحق المتهم (ح/ح) عن تهمة القتل قصدًا خلافًا لمواد القانون الفلسطيني، بعد دفع غرامة مالية قدرها 500 دينار أردني.

وفي قضية أخرى حكم غيابيًا بانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم في قضية مقتل المواطن (ياسر عطية بركة) بحق المتهم (ف/ب) عن تهمة القتل عن غير قصد خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

كما وحكم بانقضاء الدعوى الجزائية بالمصالحة في قضية مقتل المواطن ( محمد عزات أبو شاب) بحق المتهم (ك/ش) وذلك عن تهمة القتل عن غير قصد خلافًا لمواد القانون الفلسطيني، بعد دفع غرامة مالية قدرها 100 دينار أردني.

وأشار المجلس الأعلى للقضاء إلى أنه يعمل ويتابع باهتمام إنجاز القضايا المحجوزة للحكم والقضايا الموسومة باللاصق الأحمر لاسيما القضايا النوعية (قضايا القتل) والتى مازالت منظورة أمام القضاء منذ عدة سنوات، وعدم السماح بإطالة إجراءات التقاضي وفي إطار احترام الحقوق والحريات والضمانات كافة وكفالة حق الدفاع عن المتهمين، تحقيقًا لسلامة وأمن المجتمع واستقراره الأهلي والإجتماعي.

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