الهند تقدم مليوني دولار للأونروا من أجل لاجئي فلسطين

رام الله /سما/

قدمت الحكومة الهندية مبلغ 2 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وذلك لدعم برامج الوكالة وخدماتها الأساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية.

وخلال تقديمه للمساهمة المالية في رام الله اليوم، أكد ممثل جمهورية الهند سونيل كومار على دعم الهند للوكالة وخدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

وقال "بالنيابة عن حكومة الهند، أود أن أعرب عن تقديري للعمل الرائع وللجهود التي تبذلها الأونروا. نعتقد أن مساهمتنا ستدعم أنشطة الوكالة في تقديم المساعدة اللازمة للاجئين الفلسطينيين، ونأمل أن تساهم في تخفيف الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة حالياً".

وقالت تمارا الرفاعي، القائم بأعمال مدير إدارة العلاقات الخارجية للاونروا "إن هذا التبرع السخي لدعم اللاجئين الفلسطينيين في هذه الفترة الحرجة يحظى بتقدير كبير للغاية، وبالنيابة عن الأونروا أود أن أشكر الحكومة الهندية على تمويلها المستمر للوكالة ودعمها للاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط ".

ومن الجدير بالذكر أنه خلال المؤتمر الوزاري لجمع التبرعات للأونروا الذي عقد في 23 يونيو 2020، أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية السيد ف. موراليدهاران أن الهند ستساهم بمبلغ 10 ملايين دولار للأونروا على مدى العامين المقبلين 2021 و 2022. وكانت الهند قد رفعت أيضًا مساهمتها المالية السنوية للأونروا من 1.25 مليون دولار في عام 2017 إلى 5 ملايين دولار في الأعوام 2018 و 2019 و 2020.