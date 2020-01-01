توزيع اخطارات هدم في بلدة سلوان

القدس المحتلة /سما/

اقتحمت طواقم بلدية الاحتلال، اليوم الخميس، أحياء بلدة سلوان، ووزعت إخطارات هدم واستدعاءات لمراجعة البلدية بحجة "البناء دون ترخيص".

واقتحمت طواقم مشتركة من البلدية وقوات الشرطة عدة أحياء في بلدة سلوان، وشرعت بتصوير عدة منشآت وأحياء، وعلقت إخطارات هدم لعدد من المنشآت السكنية ، كما علقت استدعاءات لأصحاب المنشآت بحجة البناء دون ترخيص.

وكانت محاكم الاحتلال قد جمدت نهاية الشهر الماضي قرارات هدم المنازل في حي البستان لمدة 3 أشهر، باستثناء 5 منازل تعود لعائلة الرجبي، ورغم ذلك استهدفت طواقم البلدية اليوم الحي بتوزيع الاخطارات على عدة منازله.