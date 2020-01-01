دعوات لتنظيم اقتحامات مركزية للاقصى خلال عيد"الحانوكاة"

القدس المحتلة /سما/

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، في أول آيام "عيد الأنوار/ الحانوكاة".

وقام المستوطنون بتنظيم اقتحامات لهم اليوم عبر باب المغاربة، ضمن جولة ومسارات محددة وشروحات عن الهيكل المزعوم، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

ودعت منظمات وجماعات "الهيكل المزعوم" لتنظيم اقتحامات خلال عيد"الحانوكاة" الذي يمتد منذ اليوم حتى الثامن عشر من شهر كانون الأول، كما وقالت عبر الدعوات التي نشرتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي "انها ستنظم الاقتحامات طوال ايام العيد وستقوم بإدخال الحلويات والمشروبات الخاصة بهذا العيد"، كما ستقوم كل ليلة بنصب "شمعدان الحانوكاة" وانارة الشموع في ساحة الغزالي باب الاسباط.