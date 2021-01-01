فصل المحافظات وتقسيمها لمربعات سكنية .. الشرطة بغزة تنهي استعداداتها لتطبيق حظر التجوال والإغلاق

غزة / سما /

قال مدير إدارة العمليات والاتصالات بالشرطة في غزة العميد علي النادي، إنه لن يتم التهاون مع أي مواطن مُخالف لقرار الإغلاق وحظر التجوال، وسيتم توقيفه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وذكر النادي في تصريح لموقع الداخلية، أن الشرطة أتمت استعداداتها لتطبيق حظر التجوال والإغلاق الكامل يومي الجمعة والسبت، بمشاركة كافة مكوناتها، ضمن خطة الطوارئ المركزية لمواجهة جائحة كورونا

وأوضح أن مدراء الشرطة في المحافظات سيتابعون تطبيق قرار حظر التجوال بدءاً من الساعة 6:30 من مساء اليوم الخميس وحتى 7:00 صباح الأحد، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة في الوزارات والمؤسسات المعنية.

وأشار النادي، إلى أن الإغلاق سيكون شاملاً ومُشدداً ولن يسمح فيه بالحركة إلا لمركبات الشرطة والأمن، والصحة، والبلديات، وعمال النظافة، وشركة الكهرباء، والصيدليات في نطاق مُحدد.

وبين أنه سيتم فصل المحافظات عن بعضها، وتقسيمها إلى مربعات سكنية لتسهيل الضبط والسيطرة.

وأفاد النادي، بأنه سيُسمح للصيادين بدخول البحر مساء السبت وفق ترتيبات معينة؛ حتى يتوفر الصيد للتداول في السوق صباح الأحد، وكذلك الأمر بخصوص تُجار الخضار سيسمح لهم بالتحرك في ساعة متأخرة من مساء السبت.

وعبر عن أمله بالتزام المواطنين بشكل تام بقرار الإغلاق وحظر التجوال؛ وذلك حرصاً على سلامتهم وسلامة المجتمع، وحتى نتمكن من تخفيف انتشار الفيروس.

ولفت النادي إلى أنه في حال تعرض أي مواطن لأمر طارئ وعاجل عليه الاتصال عبر الأرقام المجانية 100 لعمليات الشرطة، و109 للعمليات المركزية بوزارة الداخلية، وسيتم تقديم المساعدة اللازمة له، وهذا الأمر مقتصر على الحالات الطارئة جداً.