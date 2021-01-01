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الاحتلال يفرج عن الأسير فراس عمارنة من جنين بعد قضاء 15 عاما في الأسر

الخميس 10 ديسمبر 2020 02:40 م / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن الأسير فراس محمد سعيد نمر مصلح عمارنة، من مدينة جنين، بعد أن أمضى 15 عاما في الأسر.

ودعا عمارنة ، عقب الإفراج عنه، لبذل مزيد من الحراك الشعبي إسنادا للأسرى الذين يعيشون ظروفا قاسية ولا إنسانية، جراء سياسة عنجهية الاحتلال خاصة المرضى في سجن الرملة والأشبال وكبار السن، مطالبا المؤسسات الإنسانية والحقوقية للعمل على إنهاء معاناتهم حتى تحررهم من الأسر.

وأفرج عن الأسير عمارنة من سجن النقب الصحراوي، عبر حاجز الظاهرية المقام على أراضي المواطنين جنوب مدينة الخليل.

#الأسرى #الاحتلال #فراس عمارنة

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