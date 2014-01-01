وزير الأشغال : اعتماد صرف دفعات المقاولين من المنحتين الكويتية والإيطالية

رام الله / سما /

قال وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، إن الوزارة وبوساطة الفريق الوطني لإعادة إعمار المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، اعتمدت صرف عدة دفعات ضمن المنحة الكويتية، موزعة على قطاعات: المياه، والتعليم، والصحة، والبنية التحتية المهدمة منذ العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014.

وقال زيارة في بيان صحفي، اليوم الخميس، إنه تم اعتماد دفعات بمبلغ مليون و466 ألف دولار، لصالح تنفيذ الحزمة الثانية من مشروع الخط الناقل الجنوبي، وتطوير الشبكات التي تستقبل مياه إضافية من خارج قطاع غزة - مشروع قطاع المياه.

وأوضح أن الوزارة اعتمدت دفعات بقيمة مليون و196 ألف دولار، لصالح مشاريع البنية التحتية المتضررة من العدوان على محافظات شمال قطاع غزة، كما تم اعتماد دفعات لقطاعي التعليم والصحة بمبلغ 223 ألف دولار للمساهمة في إعمار المحافظات الجنوبية في غزة، وتنفيذ مشروع إعادة إنشاء وتشطيب مستشفى الولادة في مجمع الشفاء الطبي .

وأضاف انه تم صرف نحو 260 ألف يورو من المنحة الإيطالية، لصالح تنفيذ أعمال البنية التحتية في حي الندى.

وتابع زيارة إن الوزارة ممثلة بالفريق الوطني المشرف على متابعة صرف فواتير المنحة الكويتية ستواصل العمل على إنجاز كل الدفعات المستحقة لصالح المقاولين، مضيفا أن قيمة المنحة الكويتية تبلغ 200 مليون دولار، مخصصة لمشاريع تغطي جميع مناحي الحياة في قطاع غزة.