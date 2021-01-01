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نتنياهو يلتقي أردان لتغيير مهمته

الخميس 10 ديسمبر 2020 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يلتقي أردان لتغيير مهمته



القدس المحتلة / سما /

يلتقي اليوم الخميس، بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، مع سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان لإجراء مشاورات مهمة بينهما.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن التقديرات تشير إلى أن نتنياهو سيعرض على أردان تغيير مهامه التي كان سيوكل بها سابقًا ليكون سفيرًا لدى الأمم المتحدة وواشنطن في نفس الوقت.

ووفقًا لمصادر إسرائيلية، فإن نتنياهو على ما يبدو سيتخلى عن ذلك ويبقي أردان فقط سفيرًا لدى الأمم المتحدة.

وترجح المصدر أن وزير الطاقة يوفال شتاينتس سيعرض عليه أن يكون سفيرًا لدى واشنطن، فيما رفض مكتب نتنياهو التعليق على ذلك.

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