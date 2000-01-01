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أبو العسل يطلع القنصل الإيطالي العام على الأوضاع في الأغوار

الخميس 10 ديسمبر 2020 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT



أريحا / سما /

أطلع محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، القنصل الإيطالي العام في القدس جوزيبه فيديلي، على الأوضاع في الأغوار، وحجم المعاناة التي يكابدها المواطنون في هذه المنطقة، جراء الممارسات القمعية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، من عزل للمنطقة، واستيلاء على الأراضي، وهدم البيوت وترويع الآمنين.

وأشاد أبو العسل خلال لقائه القنصل في مقر المحافظة، بمدينة أريحا، اليوم الخميس، بالموقف الايطالي الداعم لحقوق شعبنا الفلسطيني بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وبالدعم الذي تقدمه إيطاليا لدفع عجلة التنمية والتطوير في فلسطين.

من جانبه، جدد القنصل موقف بلاده الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، والرافض لممارسات الاحتلال، وعلى استمرار الدعم الإيطالي لفلسطين، لدفع عجلة التنمية في فلسطين.

#الأغوار الشمالية #القنصل الإيطالي

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