السلطات الجزائرية تلغي المنح الدراسية للطلبة الفلسطينيين لعام 2021/2020

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، أن السلطات الجزائرية المختصة ألغت المنحة الطلابية السنوية للعام الدراسي 2020 -2021، بسبب تعذر إتمام إجراءات القبول والتسجيل والالتحاق بالجامعات بسبب جائحة "كورونا"، والإجراءات الوقائية التي تتخذها الجمهورية لمكافحتها.

وقالت الخارجية في بيان لها، اليوم الخميس، أن الخارجية الجزائرية أكدت في رسالتها لسفارة دولة فلسطين لديها، ان هذه الاجراءات شملت جميع الدول التي لديها بعثات في الجزائر.

وأوضحت انها ستواصل بذل جهودها لاستيضاح الأمور مع الجهات المعنية لتنظيم العملية في الأعوام المقبلة، بالتنسيق الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وسيتم الاعلان عن اي جديد .

وشددت الوزارة على أن العمل جار لتنسيق عودة الطلبة الفلسطينيين القدامى الدارسين في الجامعات الجزائرية، لاستئناف الدراسة فور الحصول على الموافقات اللازمة من السلطات الجزائرية المعنية.