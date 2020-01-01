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ما هي أبرز المواضيع التي تداولها مستخدمو تويتر في سنة 2020

الخميس 10 ديسمبر 2020 01:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما هي أبرز المواضيع التي تداولها مستخدمو تويتر في سنة 2020



وكالات / سما /

نشر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي إحصائية عن أبرز ما تحدث عنه المستخدمون في عام 2020، جاء على رأسها فيروس كورونا الذي بدأ بالانتشار مع نهاية 2019، وكان الحدث الأبرز في هذا العام.

وبعد كورونا، تصدر هاشتاغ "حياة السود مهمة" وذلك على إثر مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد شرطي أبيض في مدينة مينابوليس الأمريكية، بحسب ما نشرت "ذا تربيون".


ومن الأمور الأكثر تداولا كانت الانتخابات الأمريكية، حيث تم كتابة 700 مليون تغريدة حولها، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومنافسه الفائز جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس من بين الشخصيات العالمية الأكثر تداولا.

أما المنشور الذي أعيد تغريده أكثر من سواه فكان إعلان وفاة الفنان والممثل الأمريكي، تشادويك بوسمان، بطل فيلم "النمر الأسود" في آب/ أغسطس.

وحصلت التغريدة التي نشرتها عائلة بوسمان على 7.5 ملايين إعجاب، و2.1 مليون إعادة تغريد.

أما ثاني أكثر تغريدة تداولا فكانت للرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، عن وفاة نجم الدوري الأمريكي للمحترفين، كوبي براينت بـ 3.9 ملايين إعجاب.

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