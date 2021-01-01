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لكي تنسى الأمراض .. أغذية عليك تناولها في فصل الشتاء

الخميس 10 ديسمبر 2020 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
لكي تنسى الأمراض .. أغذية عليك تناولها في فصل الشتاء



وكالات / سما /

مع قدوم فصل الشتاء، تكثر الأمراض المتعلقة بالبرد، كالإنفلونزا والتهاب الحلق واللوزتين. وغالباً ما تنجم تلك الأمراض عن عدوى بكتيرية.

ويمكن أن نلجأ إلى بعض الأغذية التي تقاوم هذه الأمراض وتكسب الجسم مناعة قوية، إضافة إلى اتباع استشارات الأطباء وتعليماتهم الضرورية.

وهنا يقدم خبراء الغذاء والصحة بعض الأطعمة التي يرون أنها مفيدة لالتهاب الحلق، حيث يمكن للعديد من الأطعمة أن تساعد في تخفيف الألم المصاحب لالتهاب الحلق وتسريع العلاج. ومنها:

1- الكركم: يساهم الكركم في تخفيف ألم التهاب الحلق، وذلك لما له من خصائص مضادة للالتهاب ومضادة للأكسدة، ويمكن إضافته إلى الشوربة والشاي وبعض العصائر.

2- البيض المخفوق: يعد هذا النوع من الطعام مفيداً، وذلك لأسباب عدة، أهمها أنه سهل البلع، ويحتوي على مواد مضادة للالتهاب، مثل الأوميغا 6، والبروتينات.

3- الخضراوات المطبوخة: تعد سهلة البلع، كما أنها غنية بالمعادن والفيتامينات التي تعزز صحة الجهاز المناعي.

4- حساء الدجاج (الشوربة): هذا الحساء يساعد على تعويض النقص في السوائل المرافق لالتهاب الحلق، كما يزيد من قدرة الأغشية على امتصاص السوائل.

5- اللبن الرائب: يعد من الأطعمة المفيدة في حالات التهاب الحلق، وذلك لأسباب أهمها أنه بارد وسهل البلع، كما أنه يحتوي على بكتيريا نافعة تساعد في تعزيز جهاز المناعة.

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