  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزيرة الصحة: تسجيل 24 حالة وفاة و2181 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 1953 حالة

الخميس 10 ديسمبر 2020 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: تسجيل 24 حالة وفاة و2181 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 1953 حالة



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الخميس، عن تسجيل 24 وفاة و2181 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1953 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة في الضفة الغربية "سلفيت (1)، الخليل (2)، نابلس (3)، طولكرم (1)، قلقيلية (1)، بيت لحم (3)، رام الله (2)" قطاع غزة (7)، مدينة القدس (4).

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل (212)، جنين (193)، نابلس (229)، طولكرم (114)، رام الله والبيرة (218)، سلفيت (48)، قلقيلية (47)، طوباس (55)، بيت لحم (77)، ضواحي القدس (98)، أريحا والأغوار (10)، قطاع غزة (586)، مدينة القدس (294 خلال اليومين الماضيين).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (225)، جنين (179)، نابلس (27)، طولكرم (95)، قلقيلية (53)، بيت لحم (341)، سلفيت (21)، طوباس (49)، مدينة القدس (131)، قطاع غزة (832).

ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 77%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.2%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 81 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 24 مريضاً موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

#وزيرة الصحة #فيروس كورونا #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة الأخيرة 30 الثلاثون

موعد عرض برنامج انت مين "The Masked Singer" على قناة MBC .. شاهد الحلقة الأولى

غزة: وفاة شاب (26 عاماً) من سكان مخيم جباليا متأثرًا بإصابته بفيروس "كورونا"

الوفد الامني المصري يغادر غزة.. وحماس تكشف تفاصيل الملفات الأربعة التي بحثتها معه

سبب وفاة أمين دابو ثعلب الكرة السعودية بعد موت زوجته (شاهد)

اسعار العملات مقابل الشيكل

شاهد: حنان عشراوي تصدر بياناً توضيحاً حول استقالتها من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

الأخبار الرئيسية

طالع .. "الداخلية" تكشف عن عقوبات قاسية لمخالفي قرار الاغلاق ..

حاخام مقرب من زعماء الخليج يكشف : هذا هو الحل الذي يريده بايدن للفلسطينيين ..

سابقة .. النرويج تقلص أموال المساعدات للسلطة الفلسطينية لهذا السبب ..

لأول مرة منذ عقد .. نتنياهو يتلقى دعوة رسمية لزيارة القاهرة وايران وغزة على طاولة البحث ..

تركي

رئيس الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية السابق ينشر صورة له مع تركي الفيصل في مؤتمر المنامة