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الخارجية تعلن حصولها على موافقات جديدة لسفر مواطنين وطلبة ورجال أعمال

الخميس 10 ديسمبر 2020 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية تعلن حصولها على موافقات جديدة لسفر مواطنين وطلبة ورجال أعمال



رام الله / سما /

أعنلت وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الاردنية الهاشمية، عن حصولها على الموافقات اللازمة للمواطنين والطلبة ورجال الأعمال الذين سجلوا لديها للسفر الى دبي، القاهرة، اسطنبول، الرياض، الكويت، شيكاغو، نيويورك، قطر، فرانكفورت، وذلك في الفترة ما بين الفترة (03/12/2020 ولغاية 05/12/2020) عبر المنصة الالكترونية.

ودعت الخارجية في بيان صحفي اليوم الخميس، جميع الذين سجلوا في هذه الفترة والفترة من 28/11/2020 ولغاية 30/11/2020 وتبلغوا بحصولهم على الموافقات اللازمة، المباشرة بالحجز وشراء التذاكر على متن رحلات الملكية كما هو موضح في الجدول التالي، عبر نظام الحجز الالكتروني https://repat.rj.com/   او عبر وكيل سفرهم المحلي.  



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وأهابت الخارجية بمن قاموا بشراء التذاكر والحجز على متن أي من الرحلات المذكورة في الجدول أعلاه وكانوا قد حصلوا على الموافقات قبل تاريخ 03/12/2020 بضرورة تزويدها بصور جوازات سفر وصور التذاكر عبر البريد الالكتروني التالي: evacuation@mfae.gov.ps .

ودعت جميع من يحجزون ويشترون التذاكر إلى الاطلاع على الوقت المحدد لاجراء فحص الكورونا والوقت المحدد للتواجد في المعابر (الاستراحة) حسب الجدول اعلاه، والاستعلام عن تسجيلهم للسفر قبل اجراء الحجز من خلال الصفحة الرسمية للوزارة او الرابط التالي www.mofa.pna.ps/reservation.

وأكدت الخارجية أنه على جميع من يقومون بالحجز وشراء التذاكر، الدخول الى الرابط الالكتروني التالي وتأكيد اجراء الحجز وفحص الكورونا www.mofa.pna.ps/reservation ، واستكمال الطلب بشكل كامل.

#وزارة الخارجية #السفر #فلسطين

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