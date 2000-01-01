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الهند تقدم مليوني دولار للأونروا من أجل لاجئي فلسطين

الخميس 10 ديسمبر 2020 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهند تقدم مليوني دولار للأونروا من أجل لاجئي فلسطين



تبرعت الحكومة الهندية اليوم بمبلغ مليوني دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) وذلك دعما لبرامج الوكالة وخدماتها، والتي تشمل التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية للاجئي فلسطين. وتم تقديم التبرع للأونروا بواسطة الممثل الهندي لدى دولة فلسطين سعادة السيد سونيل كومار. وبهذا التبرع السخي، تكون الهند قد قدمت ما مجموعه خمسة ملايين دولار للوكالة في عام 2020.

ولدى تأكيده على دعم الحكومة الهندية المستمر لخدمات الأونروا، قال الممثل الهندي السيد سونيل كومار: "بالنيابة عن الحكومة الهندية، أود أن أعرب عن تقديري الخالص للجهود الكبيرة التي تبذلها الأونروا. وستواصل الهند دعم أنشطة الوكالة في تأمين الخدمات الحيوية والمعونة الإنسانية اللازمة للاجئين الفلسطينيين".

بدورها، قالت السيدة تمارا الرفاعي مدير دائرة العلاقات الخارجية بالإنابة في الأونروا: "إن هذا التبرع السخي دعما للاجئي فلسطين في هذه اللحظة الحرجة يعد محل تقدير بالغ للغاية. وبالنيابة عن الأونروا، أود أن أشكر الحكومة الهندية على تمويلها المستمر للوكالة وعلى دعمها لاجئي فلسطين في الشرق الأوسط".

وخلال مؤتمر التعهدات الوزاري غير العادي من أجل الأونروا والذي عقد افتراضيا في 23 حزيران 2020، أعلن معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية السيد في. موراليدهاران بأن الهند ستتبرع بمبلغ عشرة ملايين دولار للأونروا في السنتين المقبلتين 2021 و 2022. وتجدر الإشارة إلى أن الهند قد قامت بزيادة تبرعها المالي السنوي للأونروا من 1,25 مليون دولار في عام 2017 ليصبح 5 مليون في أعوام 

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