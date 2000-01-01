"الأوقاف" والأمم المتحدة الإنمائي يبحثان سبل التعاون المشترك

رام الله / سما /

بحث وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، مع وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" سبل التعاون المشترك، ودعم مشاريع وخطط الوزارة المستقبلية.

واتفق الطرفان على تنفيذ اتفاقية شراكة، أهمها ضرورة البدء بإطلاق التشغيل في مقام النبي موسى وإطلاق مشروع البرامج العصرية للتدريب في دار الأيتام الإسلامية الصناعية، ومناقشة احتياجات القطاع الصحي والتعليمي للمؤسسات التابعة للوزارة.

كما تم أيضا الاتفاق على وضع الخطط لمناقشة الاستثمار في الطاقة المتجددة من خلال استثمار الأملاك والأراضي الوقفية، ودعم وإسناد لجان الزكاة، ومناقشة وضع البرامج التوعوية المتعلقة بالوعظ والإرشاد والتي تعنى بالسلم الأهلي.

وثمن أبو الرب دور "UNDP" في مساعدة شعبنا الفلسطيني، معربا عن أمله بتواصل هذا الدعم وزيادته بما يتلاءم مع احتياجات ودعم وزارة الأوقاف ورسالتها في المجتمع.

بدوره، استعرض مدير البرامج في "UNDP" سفيان مشعشع، آلية العمل المتبعة وطبيعة البرامج المقدمة خاصة المشاريع التنموية والإغاثية، مبينا أن البرنامج يسعى الى توسيع برامجه خاصو فيما يتعلق بوزارة الأوقاف من خلال إداراتها المتخصصة.