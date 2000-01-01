التنمية الاجتماعية وقطر الخيرية تسلمان كراسي كهربائية لأشخاص من ذوي الإعاقة

رام الله / سما /

أكد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم الخميس، التزام الحكومة تجاه الأشخاص ذوي الاعاقة، بتوفير التأمين الصحي المجاني لهم ولعائلاتهم، ذلك وفق نظام ومعايير يتم تنظيمها من قبل مجلس الوزراء.

وقال مجدلاني خلال تسليمه عددا من الكراسي الكهربائية لأشخاص من ذوي الإعاقة الحركية، بالتعاون مع جمعية قطر الخيرية في فلسطين "إن الوزارة لن تتخلى عن مسؤوليتها تجاه أبناء شعبنا من الأسر الفقيرة والأيتام وخاصة ذوي الإعاقة، وستوفر الأجهزة المساندة والطبية وخصصت لها ميزانية، لتمكينهم ودمجهم في عجلة التنمية اضافة لمشاريع التمكين الاقتصادي التي يتم منحها لهم لنقلهم من حالة العوز والفقر نحو التمكين والاكتفاء الذاتي."

وتابع ان الوزارة تتابع باهتمام إقرار المسودة الرابعة لقانون الأشخاص ذوي الاعاقة، والتي قدمت لمجلس الوزراء منذ مطلع العام الحالي.

وثمن دور جمعية قطر الخيرية على تعاونها الدائم والمستمر لدعم ومساندة الأسر الفقيرة، والأشخاص ذوي الاعاقة وتوفير طرود صحية وغذائية للمتضررين منهم بفعل جائحة "كورونا".

بدوره قال مدير الجمعية القطرية حذيفة جلامنة، ان تسليم الكراسي الكهربائية هو جزء من المشاريع التي تنفذها الجمعية بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية ضمن علاقة التعاون المشترك، لتوفير المزيد من الخدمات والنهوض بالواقع الاجتماعي لتلك الفئات.

وأكد جلامنة ان جمعية قطر الخيرية تعمل وفقا لاستراتيجية التنمية الاجتماعية، الهادفة الى تمكين الأسر الفقيرة والمهمشة، وإخراجها من دائرة العوز نحو الاعتماد على الذات.