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الاحتلال يخطر بهدم منزل في سلوان

الخميس 10 ديسمبر 2020 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بهدم منزل الباحث في شؤون القدس، عضو لجنة الدفاع عن أراضي بلدية سلوان فخري أبو ذياب، بحي وادي البستان في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى.

وقال أبو ذياب ، إن شرطة الاحتلال ترافقها طواقم من بلدية الاحتلال في القدس، اقتحمت منزله، وسلمته اخطارا بالهدم، بذريعة عدم الترخيص.

وأوضح أنه دفع غرامات مالية بقيمة 100 ألف شيقل لإعداد الأوراق اللازمة، إلا أن سلطات الاحتلال تصر على الهدم، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار سياستها لملاحقة المقدسيين وهدم منازلهم وتهجيرهم، لصالح الاستيطان.

وبين أبو ذياب أن نحو 80 منزلا في حي البستان تم إخطارها مسبقا بالهدم وتضم نحو 1600 مواطن، 63% منهم أطفال معرضون للتشرد في أي وقت.

#سلوان #الاحتلال #القدس

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