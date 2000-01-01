مدير صحة نابلس: نسبة الإصابات من حجم العينات اليومية نحو 35%

نابلس / سما /

قال مدير صحة نابلس رامز دويكات، إن قرار الحكومة إغلاق المحافظة إجراء صعب لكن لابد منه، لكسر حلقة العدوى المستمرة، وأن الالتزام بالقرار مسؤولية تقع على عاتق المواطنين بهدف التقليل من التجمعات والاحتكاك بينهم.

وحذر دويكات في حديث إذاعي، صباح اليوم الخميس، من تفاقم الوضع الوبائي، وتزايد الإصابات بفيروس "كورونا" بالمحافظة، مشيرا إلى أن أعداد الإصابات بلغت خلال الـ 24 ساعة الاخيرة 260، إضافة لحالتي وفاة، وتسجيل 110 حالة نشطة بين الكوادر الطبية العاملة.

واشار الى ان محافظة نابلس سجلت أعلى حصيلة بالإصابات بالفيروس بعد قطاع غزة، اذ تبلغ نسبة الإصابات من حجم العينات اليومية ما بين 27-35%.

وأضاف دويكات ان نسبة إشغال المشافي المخصصة لاستقبال المصابين بفيروس "كورونا" في المحافظة عالية، ويتم الاستعانة بالمشافي الخاصة والاهلية، وبعض المشافي في المحافظات والبلدات المجاورة مثل: طولكرم: وعزون: وهوغو تشافيز في حال توفرت لديهم أسرة شاغرة.