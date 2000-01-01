الإعلام الحكومي بغزة : سنضرب بيد لفرض حظر التجوال يومي الجمعة والسبت

غزة / سما /

أكد سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الخميس، أن الجهات المختصة ستضرب بيد من حديد وتفرض عقوبات صارمة بحق المخالفين للإجراءات الوقائية المتبعة خلال أوقات الإغلاق وحظر التجوال.

وبين معروف في حديث إذاعي، أن الإغلاق الذي سيتم غدًا الجمعة، وبعد غد السبت، سيكون له أثر طبي ايجابي للحد من إمكانية الإصابة داخل المجتمع.

ولفت إلى أن إجراءات السلامة والوقاية لمواجهة فايروس كورونا لم يكتب لها النجاح ما لم تتوج بوعي المواطنين والتزامهم الكامل بهذه الإجراءات.

وقال معروف: "ما وصلنا إليه من ارتفاع في منحنى تسجيل الإصابات كان نتيجة تراخي المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية وهو ما دعا الجهات الحكومية الي تقليص فترة ممارسة الحركة الاعتيادية واتخاد قرار الإغلاق الشامل ليومي الجمعة والسبت".

وأضاف: "مطلوب من الجميع خلال يومي الجمعة والسبت ضرورة عدم الخروج من المنازل وهذا إجراء كفيل للحد من الإصابات وتثبيط منحى الإصابات".