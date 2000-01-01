"الداخلية" تؤكد جاهزية المؤسسة الأمنية لتطبيق قرارات الاغلاق

رام الله / سما /

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية غسان نمر، جاهزية المؤسسة الامنية لتطبيق قرارات الاغلاق، ومنع أي شكل من اشكال التجمهر من أجل محاربة تفشي فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، أعلن الإثنين المنصرم، سلسلة من الإجراءات الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا في فلسطين، أبرزها اغلاق محافظات نابلس والخليل وبيت لحم وطولكرم اغلاقا تاما اعتبارا من مساء الخميس المقبل لـ7 أيام.

وقال نمر في حديث لاذاعة صوت فلسطين، اليوم الخميس، إنه تم تشكيل لجنة طوارئ في كل محافظة لاتخاذ بعض الاستثناءات المتعلقة بعمل المؤسسات الخدماتية والشركات التي يستدعي استمرار عملها، مشيرا الى أن عناصر الأمن سيتواجدون على مداخل كافة البلدات والمدن والقرى خلال فترة الاغلاق.