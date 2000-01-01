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السيتي يهزم مارسيليا ويحرمه من الدوري الأوروبي

الخميس 10 ديسمبر 2020 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السيتي يهزم مارسيليا ويحرمه من الدوري الأوروبي



وكالات / سما /

حقق فريق مانشستر سيتي الانجليزي، فوزًا على ضيفه الفرنسي مارسيليا بنتيجة (3/0)  إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وانهى مانشستر سيتي الشوط الأول متعادلًا مع مارسيليا بدون أهداف رغم سيطرته على الكرة كالمعتاد إذ بلغت نسبة استحواذه 66%، إلا أن عدد التصويبات كان في صالح الضيوف بـ 6 مقابل 5 للإنجليز، مع نجاح كل من الفريقين في التسديد مرتين على المرمى، لكن لم ينجح أي منهما في العثور على الطريق إلى شباك الخصم.

وفي الشوط الثاني، نجح الإسباني فيران توريس في التقدم سريعًا لمانشستر سيتي في الدقيقة 48، ليضع السيتيزنز في المقدمة، فيما سيطر الإنجليز على مجريات اللقاء، ليضيف الأرجنتيني سيرجيو أجويرو الهدف الثاني في الدقيقة 77.

وفي الدقيقة 90، استطاع رحيم ستيرلينج استغلال عرضية من فيل فودين ارتدت من حارس مرمى الفريق الفرنسي إلى صدر زميله ليضعها الإنجليزي في الشباك محرزًا الهدف الثالث للسيتيزنز لتنتهي المباراة بثلاثية نظيفة لأصحاب الأرض.

وفي المجموعة نفسها، نجح نادي بورتو البرتغالي في تحقيق الفوز على أوليمبياكوس اليوناني في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب كارايسكاكيس بهدفين نظيفين.

ورغم استحواذ اليونانيون على الكرة بشكل أكبر إلا أن الخطورة كانت للضيوف في الشوط الأول، واستطاع أوتافيو دا سيلفا إحراز الهدف الأول للبرتغاليين في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة، وفي الشوط الثاني، أضاف بورتو الهدف الثاني عن طريق ماتيوس أوريبي في الدقيقة 77 فيما طرد لاعب أوليمبياكوس روبين سيميدو في الدقيقة 79، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-0 لصالح الضيوف.

وبهذه النتائج رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 16 وتجمد رصيد مارسيليا عند النقطة 3، كما رفع بورتو رصيده إلى 13 نقطة وتوقف رصيد أوليمبياكوس عند النقطة 3.

وتأهل النادي الإنجليزي متصدرًا المجموعة، وانضم إليه في دور الـ 16 نادي بورتو من المركز الثاني،  كما نجح أوليمبياكوس في حجز بطاقته إلى بطولة الدوري الأوروبي بعد احتلاله المركز الثالث بفارق المواجهات المباشرة عن مارسيليا الذي ودع البطولة بعد احتلاله المركز الأخير.

#مانشستر سيتي #الدوري الأوروبي #دوري أبطال أوروبا #مارسيليا

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