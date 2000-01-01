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فيديو.. سان جيرمان يحطم إسطنبول باشاك شهير في الأبطال

الخميس 10 ديسمبر 2020 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. سان جيرمان يحطم إسطنبول باشاك شهير في الأبطال



وكالات / سما /

اكتسح فريق باريس سان جيرمان نظيره إسطنبول باشاك شهير بنتيجة (5/1) ، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري الأبطال.

واستئنفت المباراة من الدقيقة 19، التي توقفت فيها المباراة أمس، على إثر الواقعة العنصرية التي كان بطلها الحكم الرابع ضد المدرب المساعد للنادي التركي بيير ويبو.

وبعد دقيقتين فقط من استئناف اللقاء، سجل النجم البرازيلي نيمار الهدف الأول ليضع أصحاب الأرض في المقدمة بهدف نظيف، قبل أن يضيف ابن السيليساو الهدف الثاني للباريسيين في الدقيقة 38 من صناعة كيليان مبابي.

وكان مبابي بطل اللقطة التالية بتسجيله الهدف الثالث لباريس سان جيرمان في الدقيقة 42 بعد تسديده ركلة جزاء بشكل هادئ ليرفع النتيجة إلى 3-0 بنهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، عاد نيمار ليسجل مجددًا هدفه الشخصي الثالث (هاتريك) والرابع لباريس سان جيرمان في الدقيقة 50 بتسديدة رائعة، لكن إسطنبول باشاك شهير عاد أخيرًا ليظهر في اللقاء بعد 7 دقائق من هدف نيمار، وتحديدًا في الدقيقة 57 بهدف سجله المدافع محمد توبال بعد ارتطام تسديدة عرفان قهوجي بركبته لتتحول إلى شباك كيلور نافاس.

وفي الدقيقة 62، أضاف كيليان مبابي هدفه الشخصي الثاني بعد لعبة ثلاثية من نيمار إلى دي ماريا الذي مررها لمبابي أمام المرمى الخالي ليضعها ببساطة في الشباك، لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض 5-1.

 

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