الصحة بغزة: تسجيل 7 حالات وفاة و586 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 832 حالة

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 7 حالات وفاة و586 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1650 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 832 حالة مصابة بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 26817 إصابة بينها 9953 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين 16695 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 169 حالة.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 350 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الخطيرة والحرجة إلى 156.