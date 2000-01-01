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المفتي: يجب على المواطنين أخذ قرارات الحكومة وتوصيات الصحة بعين الاعتبار

الخميس 10 ديسمبر 2020 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المفتي: يجب على المواطنين أخذ قرارات الحكومة وتوصيات الصحة بعين الاعتبار



القدس المحتلة / سما /

أكد مفتي القدس والديار المقدسة محمد حسين، ضرورة أخذ المواطنين قرارات الحكومة وتوصيات وزارة الصحة على وجه الوجوب بعين الاعتبار، والالتزام بالإرشادات الصحية وتطبيقها من ارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي والنظافة العامة، للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وقال المفتي في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الخميس، إن من يتسبب بأذية إنسان من خلال نقل العدوى إليه، والمشاركة في تفشي الفيروس بشكل متسارع في المجتمع، يرتكب حراما استنادا لتأكيد الشريعة الإسلامية على حفظ النفس والتي هي من الضروريات الخمس.

#المفتي العام #محمد حسين

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