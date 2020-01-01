أوفير غندلمان يتحدث عن إنجاز عظيم لـ"دولة إسرائيل"

القدس المحتلة / سما /

قال أوفير غندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن إسرائيل حققت إنجازا عظيما بحصولها على أول شحنة من اللقاح الذي تنتجه شركة "فايزر" الأمريكية.

وكتب غندلمان، على "تويتر" اليوم الخميس: "دولة إسرائيل، هي دولة عظيمة من نواح عديدة/ لكنها دولة صغيرة الحجم من ناحية عدد مواطنيها الذي يبلغ تسعة ملايين نسمة".

وتابع: "ليس بديهيا أن تحصل على لقاحات كورونا في ذات الوقت التي تحصل فيه عليها بريطانيا والدول الرائدة والكبرى عالميا"، مضيفا: "إنه عبارة عن إنجاز عظيم لدولة إسرائيل".

ووصلت أول شحنة من لقاحات كورونا التي أرسلتها شركة "فايزر" إلى إسرائيل، الأربعاء، وتم استلامها في مطار بن غوريون.

يذكر أن صحيفة "معاريف" العبرية ذكرت، في تقرير سابق، أن أول دفعة من لقاح شركة "فايزر" تقدر بـ 110 آلاف لقاح، وأنه من المتوقع أن تصل الدفعة الثانية من لقاحات كورونا إلى إسرائيل، يوم الجمعة المقبل.

وتأمل وزارة الصحة الإسرائيلية أن تحصل على 4 ملايين لقاح حتى نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وبدأت إسرائيل فرض إغلاق ليلي للحد من تفشي وباء كورونا، وذلك قبل يوم واحد من وصول أول دفعة من لقاحات شركة فايزر، ويأتي ذلك بالتزامن مع تزايد الإصابة بالوباء مجددا، والتي سجلت هذا الأسبوع أعلى معدلاتها منذ منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.