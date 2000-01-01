اسرائيل : تسجيل 2000 إصابة جديدة و بحث بدائل الاغلاق الليلي الشامل

القدس المحتلة / سما /

اعلنت وزارة الصحة إلاسرائيلية تسجيل 1828 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الاخيرة. فيما تواصل نتائج فحوصات كورونا الموجبة بالارتفاع لليوم الرابع على التوالي، مع ارتفاع معدل العدوى والإصابة، وكذلك الحالات الخطيرة التي ترقد بالمستشفيات.

ويلاحظ الازدياد في عدد البلدات العربية المدرجة ضمن القائمة الحمراء، بحيث يفرض عليها إغلاق وتقييدات وإجراءات مشددة وبضمنها تعليق التعليم الوجاهي بالمدارس.

وتظهر بيانات وزارة الصحة ارتفاع مؤشر العدوى والإصابة ليقف عند 1.24، بينما معدل إصابات كورونا النشطة واصل الارتفاع ليصل إلى 2.6%، حيث أجرت وزارة الصحة وصناديق المرضى عبر محطات الفحص المتنقلة، أمس الأربعاء، 73146 فحصا.

ويرقد المئات من المصابين في أقسام كورونا في المستسقيات بينهم 318 مصابا وصفت حالتهم بالخطيرة و100 تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما بلغ إجمالي وفيات كورونا 2934 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الإصابات النشطة في اسرائيل 15716 إصابة، علما إجمالي الإصابات التي سجلت منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس الماضي، بلغ 351004 إصابات، غالبيتها وصفت بالطفيفة وعوجلت من خلال الحجر الصحي المنزلي أو الفندقي.

ويتزامن نشر المعطيات مع المداولات التي تجريها الحكومة الإسرائيلية التي تبحث في جلسة استثنائية بدائل الإغلاق الليلي الشامل، حيث قدمت خطة من قبل وزارة الصحة تقضي بفرض إغلاق ليلي محدود خلال عيد الأنوار "حانوكا" على أن يدخل حيز التنفيذ مساء اليوم الخميس، وكذلك فرض إغلاق ليلي خلال فترة الأعياد المسيحية بالبلدات العربية.