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الاحتلال يقتحم عدة منازل في الخليل ويخضع سكانها للتحقيق

الخميس 10 ديسمبر 2020 09:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم العروب، وبلدتي الشيوخ وبيت امر في محافظة الخليل، وداهمت منازل المواطنين وفتشتها، واخضعت سكانها للتحقيق.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، أن قوات الاحتلال داهمت مخيم العروب شمال الخليل واحتجزت مجموعة من الشاب عرف منهم :مصطفى ابو وردة، وائل ابو وردة، وائل البدوي، صلاح العسعيس، محمد فتحي شحادة، وصلاح الكنداوي، ومأمون ابو جودة، نادر الشريف وعمار محمود جوابرة، صامد محمود جوابرة، ومهيب النجمي، بعد أن فتشت منازلهم وعبثت بمحتوياتها، وحققت معهم.

وأشار الناشط الاعلامي محمد عوض إلى أن قوات الاحتلال داهمت منطقة عصيدة في بيت أمر واقتحمت منزلي الأسيرين المحررين جمال محمد عبد الحميد بريغيث (62 عاما)، ومعتصم سمر عيسى بريغيث (26 عاما)، واحتجزتهما لعدة ساعات.

#الاحتلال

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