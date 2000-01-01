رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الخميس، على تأكيد الحكومة ان الاعتبارات صحية وراء قرارات الإغلاق، وأن اللقاح سيصل في الشهور الأولى من العام المقبل.

كما وأبرزت تسجيل 23 وفاة في يوم واحد وتسجيل 1883 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

*"الحياة الجديدة":

- الرئيس يقبل استقالة عضو اللجنة التنفيذية حنان عشراوي

- 23 وفاة و1883 إصابة بـ"كورونا" و 80% من أجهزة التنفس الاصطناعي

- الرجوب يصل العراق في زيارة رسمية

- سفير نيكاراغوا لدى فلسطين: نرفض سياسة اسرائيل الاستيطانية ومفتاح السلام يبدأ بإنهاء الاحتلال

- برعاية الرئيس: "مكافحة الفساد" تعقد مؤتمرها الدولي الثاني بمشاركة دولية واسعة

- فتوح: العلاقات الفلسطينية المصرية المصرية متينة ومتميزة

- المصادقة على حل الكنيست للقراءة الأولى والانتخابات منتصف آذار

- اصابات واعتقالات واخطارات بالهدم في الضفة وتوغل وتجريف أراض شرق غزة

*"الأيام":

- الحصيلة الأعلى للوباء: 23 وفاة في يوم واحد وتسجيل 1883 إصابة جديدة بفيروس كورونا

- الرئيس يقبل استقالة عشراوي من اللجنة التنفيذية للمنظمة

- الحكومة: اعتبارات صحية وراء قرارات الإغلاق واللقاح سيصل في الشهور الأولى من العام المقبل

- الرجوب يصل إلى العراق في زيارة رسمية

- إصابات خلال اقتحام بلدتي جبع وسبسطية وإخطارات بهدم مساكن ومنشآت شرق يطا

- الوفد الأمني المصري يبحث مع قيادة "حماس" قضايا المصالحة والتهدئة والحصار

- ابتداء من اليوم: اشتراط دخول العمال الفلسطينيين لإسرائيل بفحص لـ"كورونا"

- الأردن: 44 حالة وفاة و3088 إصابة جديدة بــ"كورونا"

- مشروع قانون في الكنيست: استفتاء على أي مستوطنة

- لجنة الكنيست تقرر حله في قراءة أولى ونتنياهو "يشعر بالذعر" بعد انشقاق ساعر

- اسرائيل: 8 وفيات و1527 إصابة بـ"كورونا" ووصول طائرة محملة بأول شحنة من اللقاح

- بايدن يدعو الكونغرس للمصادقة على تعيين جنرال سابق وزيرا للدفاع

*"القدس":

- 23 وفاة و1883 إصابة بـ"كورونا" و 1636 حالة تعاف

- الرئيس يقبل استقالة عشراوي من "تنفيذية" المنظمة

- جماعات "الهيكل" تستعد لعيد "الأنوار" وتوسيع اقتحامات الأقصى

- وفد أمني مصري يلتقي قيادة "حماس" في القطاع

- إصابات برصاص الاحتلال في جبع وسبسطية وإخطارات بهدم 12 مسكنا ومنشأة في يطا

- إضراب في الجولان المحتل ضد مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية الإسرائيلية