الإحصاء: ارتفاع كبير برخص الأبنية في الربع الثالث من 2020

رام الله / سما /

أظهر أحدث المسوح الفصلية للجهاز المركزي للإحصاء وزع نتائجه اليوم الخميس، ارتفاعا كبيرا في رخص الأبنية الصادرة في فلسطين بنسبة 62% في الربع الثالث من العام الحالي، على أساس فصلي، لكنه ما زال أقل بنسبة 10% على أساس سنوي.

وارتفع عدد رخص الأبنية الجديدة في الربع الثالث بنسبة 66% مقارنة بالربع الثاني من العام 2020، وانخفضت بنسبة 7% مقارنة بالربع المناظر من العام 2019.

وبلغ عدد رخص الأبنية الصادرة للمباني السكنية وغير السكنية 1,974 رخصة خلال الربع الثالث من العام 2020، منها 1,353 رخصة أبنية جديدة.

وبلغ مجموع مساحة الأبنية (سكني وغير سكني) 822 ألف متر مربع، منها 677 ألف متر مربع مساحة الأبنية الجديدة و145 ألف متر مربع مساحة الأبنية القائمة.

وبلغ عدد الوحدات السكنية المرخصة 3,614 وحدة سكنية مساحاتها 596 ألف متر مربع، منها 2,836 وحدة سكنية جديدة مساحتها 469 ألف متر مربع، و778 وحدة سكنية قائمة مجموع مساحاتها 127 ألف متر مربع.

وسجل عدد الوحدات السكنية الجديدة ارتفاعاً بنسبة 64% خلال الربع الثالث من العام 2020 مقارنة بالربع الثاني من العام 2020، لكنه بقي بنسبة 12% خلال الربع الثالث من العام 2020 لدى مقارنته بالربع المناظر من العام 2019.