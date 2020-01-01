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سابقة .. النرويج تقلص أموال المساعدات للسلطة الفلسطينية لهذا السبب ..

الخميس 10 ديسمبر 2020 08:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سابقة .. النرويج تقلص أموال المساعدات للسلطة الفلسطينية لهذا السبب ..



رام الله / سما /

ذكر موقع صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، منتصف الليلة الماضية، أن البرلمان النرويجي وافق مساء أمس على قرار يشكل سابقة بتقليص أموال المساعدات للسلطة الفلسطينية بحجة استخدامها في كتب التعليم للمدارس والتي يتم من خلالها استخدام "سياسة التحريض على العنف ومعاداة السامية".

ووفقًا للموقع، فإن أكثر من 11 مليون شيكل سيتم تقليصها من المساعدات النرويجية، مشيرةً إلى أن القرار البرلماني اتخذ بعد حملة سياسية واسعة النطاق نفذها معهد IMPACT-SE للبحوث والسياسة، والذي قدم سلسلة من الإحاطات أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، ووزارة الخارجية، وأعضاء من البرلمان من أحزاب رئيسية مختلفة، حول الكتب الدراسية الفلسطينية.

وبحسب المعهد، فإن كتب التعليم الفلسطيني تتضمن تمجيدًا لمن وصفهم بـ "الإرهابيين"، وتشجع على "العنف" و "معاداة السامية"، زاعمًا أن السلطة الفلسطينية لم تقم بالوفاء بالتزاماتها بتغيير المناهج الدراسية.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، كانت وزارة الخارجية النرويجية أعلنت عن تجميد أكثر من 50% من مساعداتها الحكومية إلى وزارة التعليم الفلسطينية، مشيرةً إلى أن إعادة نقل تلك الأموال سيعتمد على إجراء تغييرات إيجابية على المنهاج الفلسطيني.

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