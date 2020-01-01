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تهم لمخرج مصري باعتداءات جنسية و"مهرجان القاهرة" يعلق

الخميس 10 ديسمبر 2020 08:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تهم لمخرج مصري باعتداءات جنسية و"مهرجان القاهرة" يعلق



القاهرة / وكالات /

أصدر "مهرجان القاهرة السينمائي" بيانا علق فيه على اتهامات لمخرج مصري باعتداءات جنسية، أثارت ضجة كبيرة، قبيل عرض فيلم من إخراجه.

وأكد المهرجان، في بيانه، "على احترامه للمرأة، ورفض كل أشكال العنف ضدها، ومنها التحرش".

وأضاف: "رغم أن الاتهامات الموجهة لهذا المخرج ليست مؤكدة، ولم يتم التحقق من صحتها حتى الآن، إلا أن المهرجان درءا للشبهات يتعهد بأنه إذا ثبتت أي من الشهادات المقدمة ضده، أو تم التقدم ضده ببلاغات رسمية تشير إلى صحة الواقعة فسيتم استبعاد الفيلم من المنافسة في المسابقة الدولية".


وكانت شابتان قد كشفتا عن تفاصيل تحرش واعتداء تعرضتا له، بحسبهما، من قبل السينمائي.

ووقعت أحداث الاعتداء على إحدى الشابتين قبل خمس سنوات، لكن تقديم المخرج باعتباره "صانع أفلام نسوي" أثار غضبها ودفعها إلى الحديث، بحسب ما نقلت عنها صفحة "دفتر حكايات" في "فيسبوك" التي تقدم "شهادات العنف الجنسي في مصر".

واتهمت الشابة الثانية المخرج باغتصابها، وبممارسة ذلك بحق فتيات صغيرات وهو "تحت تأثير مخدر أو في موقف ضعف ما".

#هرجان القاهرة #مخرج مصري #تحرش #اعتداءات جنسية

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