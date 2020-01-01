لأول مرة منذ عقد .. نتنياهو يتلقى دعوة رسمية لزيارة القاهرة وايران وغزة على طاولة البحث ..

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأخير تلقى دعوة رسمية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لزيارة القاهرة.

وبحسب الصحيفة، فإنه لأول مرة منذ أكثر من عقد يتلقى رئيس وزراء إسرائيلي دعوة بزيارة مفتوحة إلى القاهرة، مرجحةً أن تتم الزيارة خلال الأيام المقبلة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مصرية قولها، إن السيسي ونتنياهو سيبحثان جملة من القضايا الإقليمية منها تعزيز العلاقات الأمنية والسياسية في مواجهة التهديد الإيراني، وتنسيق المواقف بين تل أبيب والقاهرة قبل دخول الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الشهر المقبل للبيت الأبيض.

ووفقًا لمزاعم الصحيفة، فإن النظام المصري قلق من احتمال أن تكون إدارة بايدن معادية للقاهرة، وأن صفقة نووية جديدة مع إيران ستؤدي إلى عدم الاستقرار الإقليمي. كما نقلت عن ذات المصادر.

وقالت المصادر، إن القاهرة تعلق أهمية كبيرة على التحالف الإقليمي الذي يتم تشكيله بين إسرائيل والدول العربية السنية المعتدلة ولتعزيز الدعم للاتفاقيات الإبراهيمية واتفاقية السلام بين إسرائيل والسودان.

وسيناقش نتنياهو والسيسي إمكانية استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، ولاحقًا جهود وسطاء المخابرات المصرية لدفع مسلسل الهدوء في قطاع غزة.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية المصرية، إنه في حال عقد الاجتماع بين الرئيس السيسي ونتنياهو، فمن المتوقع أن يتم استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي في مصر وفقًا لقواعد الحفل الرسمية في اجتماعات بين رؤساء الدول، باستقبال السيسي لنتنياهو في المطار.

وبين المصدر أنه لم يعرف بعد فيما إذا كان الاجتماع سيعقد في القاهرة أو شرم الشيخ، حيث اعتاد الرئيس الأسبق حسني مبارك على استضاف المسؤولين الإسرائيليين هناك.