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تفاصيل .. أزمة بين موسكو وتل أبيب واستدعاء السفير الروسي في اسرائيل

الخميس 10 ديسمبر 2020 08:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل .. أزمة بين موسكو وتل أبيب واستدعاء السفير الروسي في اسرائيل



القدس المحتلة / سما /

استدعت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، السفير الروسي لدى تل أبيب أناتولي فيكتوروف، بعد مقابلة صحفية قال فيها إن "المشكلة في الشرق الأوسط تكمن في إسرائيل؛ لأنها تهاجم حزب الله".


وذكر المراسل الإسرائيلي إيتمار آيخنر، في تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أنه "تم استدعاء فيكتوروف، وأوضحت له وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه يجب عليه أن يأخذ تصريحاته على محمل الجد، لذلك وافق السفير على نشر توضيح".


وأشار آيخنر إلى أن "ما قامت به وزارة الخارجية الإسرائيلية تجاه السفير الروسي خطوة غير معتادة، رغم أن فيكتوروف أعلن أن سبب عدم الاستقرار في الشرق الأوسط هو إسرائيل، وليس إيران، وأنه لا يوجد دليل على قيام حزب الله بحفر أنفاق هجومية على الحدود الشمالية".


وأوضح المراسل الإسرائيلي أننا "أمام تصريح غير عادي وغير ودي تجاه الدولة المضيفة له، فقد أكد فيكتوروف أن المشكلة في المنطقة ليست النشاط الإيراني، وإنما المشكلة تكمن في عدم التفاهم بين دول المنطقة، وعدم امتثال إسرائيل لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، كما أن إسرائيل هي التي تهاجم حزب الله، وليس هو من يهاجمها".


وأكد أنه "بعد رؤية الأنفاق الهجومية من لبنان إلى إسرائيل عند الحدود الشمالية، لا يوجد دليل على قيام حزب الله ببناء هذه الأنفاق، لذلك فإن على إسرائيل أن تمتنع عن مهاجمة أراضي دول ذات سيادة، وأعضاء في الأمم المتحدة، كما أن أول من ينتهك الاتفاق النووي هو الولايات المتحدة، وليس إيران".

#روسيا #اسرائيل #حزب الله #السفير الروسي أبأناتولي فيكتوروف

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