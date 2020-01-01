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الطقس: اجواء غائمة جزئيا

الخميس 10 ديسمبر 2020 07:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: اجواء غائمة جزئيا



رام الله / سما /

تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يكون اليوم الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبيا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً فوق المرتفعات الجبلية معتدلاً فوق بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم السبت المقبل يكون الجو غائماً ومعتدلا فوق المرتفعات الجبلية ودافئا نسبيا فوق بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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