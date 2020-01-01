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اللجنة القطرية تورّد آلاف الطرود الغذائية والصحية للأسر المحجورة والمحتاجة بغزة

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 11:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللجنة القطرية تورّد آلاف الطرود الغذائية والصحية للأسر المحجورة والمحتاجة بغزة



غزة /سما/

أكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية بدأت عملية توريد آلاف الطرود الغذائية والصحية للأسر المحجورة والمحتاجة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء.

وأوضح السفير العمادي أن اللجنة ستستكمل خلال أيام عملية توريد 3,000 طرد غذائي وصحي متكامل، لتتسلمها وزارة التنمية الاجتماعية بغزة قبل توزيعها على الأسر المحجورة والمحتاجة ضمن تصنيفات الوزارة.

وأشار العمادي إلى أن هذه المساعدات تأتي ضمن منحة دولة قطر لمواجهة انتشار وتفشي فيروس "كورونا" في قطاع غزة، واستكمالا لجهود دولة قطر في دعم الفئات المختلفة بجميع محافظات قطاع غزة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها.

#السفير العمادي #قطر #مساعدات #الحجر الصحي #الاسر المحجورة #قطاع غزة #غزة
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