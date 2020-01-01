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روحي فتوح: العلاقات الفلسطينية المصرية متينة ومتميزة

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 10:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
روحي فتوح: العلاقات الفلسطينية المصرية متينة ومتميزة



رام الله /سما/

أكد المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنةالمركزية لحركة فتح  روحي فتوح، على متانة وقوة وتميز العلاقات الفلسطينية مع الشقيقة الكبرى مصر، والتي تربطهما علاقات استراتيجية  في مختلف المجالات، وتاريخ طويل معا. 

وأضاف فتوح خلال لقائه السفير المصري الجديد لدى دولة فلسطين طارق طايل اليوم الاربعاء في رام الله ، أن العلاقات الفلسطينية المصرية الشقيقة هي دائما علاقات تاريخية  قوية، ولم تشوبها أية شائبة منذ عقود،  مشيدا بمواقف القيادة المصرية، والحكومة والشعب المصري الشقيق، في دعم ومساندة القضية الفلسطينية، ولحقوق الشعب الفلسطيني، في حريته وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 

وأشار فتوح  أثناء اللقاء الى المستجدات على الساحة الفلسطينية، منوها الى إعتداءات الاحتلال المتواصلة بحق الفلسطينين وممتلكاتهم، واقامة المزيد من البؤر الاستيطانية على حساب ممتلكات الفلسطينين، تنفيذا لعملية الضم، وخصوصا في منطقة الأغوار، والاعتداءات في القدس وقتل الأبرياء والاطفال بدم بارد،  

وتطرق فتوح الى ملف المصالحة، مؤكداً أن حركة فتح متمسكة بإنهاء هذا الملف، وإنجاز وتحقيق الوحدة الوطنية والعمل تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبالتالي الوقوف صفا واحدا ضد ممارسات الاحتلال الاسرائيلي، مثمنا دور الرعاية المصرية لهذا الجانب ودعمها في إنهاء ملف الانقسام. 

وبدوره أكد السفير طايل على العلاقة الاخوية المصرية الفلسطينية، مشددا على أن جمهورية مصر العربية ستبقى على الدوام داعمة ومساندة للقضيةالفلسطينية، وتحقيق الحرية للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ودعم الجهود الفلسطينية في إنهاء ملف الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية. 
 

#روحي فتوح #حركة فتح #مصر

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