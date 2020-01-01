سفير نيكاراغوا لدى فلسطين: نرفض سياسة إسرائيل الاستيطانية ومفتاح السلام إنهاء الاحتلال

رام الله /سما/

أكد سفير نيكاراغوا لدى فلسطين روبرتو موراليس، رفض بلاده سياسة إسرائيل الاستيطانية، وأن مفتاح السلام في الشرق الأوسط يبدأ بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومنح الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة.

وقال موراليس في لقاء مع اذاعة فلسطين الدولية، "إن المستوطنات الإسرائيلية تُشكل عقبة كبيرة أمام السلام، والمجتمع الدولي مطالب باتخاذ خطوات عملية للضغط على إسرائيل للالتزام بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967".

وشدد موراليس على أهمية العلاقات التاريخية بين فلسطين ونيكاراغوا، وتطويرها في المجالات الاقتصادية والثقافية والإعلامية.