موقع أمريكي: بن سلمان ينفي محاولة اغتيال الجبري ويتهمه بسرقة 11 مليار دولار

واشنطن /وكالات/

رفض ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مزاعم إرساله فريق اغتيال لقتل سعد الجبري الضابط السابق في المخابرات السعودية في كندا، التي لجأ إليها قبل ثلاث سنوات، قائلا إنه محصن من الملاحقة القضائية، حسبما نشر موقع بيزنس إنسايدر يوم الأربعاء.

وقدم الجبري شكوى قضائية أمام محكمة أميركية، في السادس من أغسطس الماضي، زعم فيها أن فريقا من العملاء السعوديين، يعرفون باسم "فرقة النمر"، حاولوا تصفيته في تورنتو، بأمر من ولي العهد، في 15 أكتوبر 2018.

ما هي التهم الموجهة إلى ولي العهد؟

تتضمن الشكوى، المؤلفة من 106 صفحات والتي قُدّمت في واشنطن في أغسطس/ آب، اتهاماً لولي العهد السعودي بمحاولة اغتيال الجبري بسبب امتلاكه "معلومات دامغة".

وتشمل هذه المعلومات، بحسب الشكوى، مزاعم بالفساد والإشراف على فريق من المرتزقة يحمل اسم "فرقة النمر".

وجاء في الشكوى أن عناصر من "فرقة النمر" متورطون في قتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018.

وزعم الجبري أن بن سلمان بذل جهودا متكررة لإعادته إلى السعودية بعد فراره إلى كندا في عام 2017.

وقبل مضي أسبوعين على مقتل خاشقجي، سافرت فرقة النمر إلى كندا بهدف تصفيته، بحسب الجبري.

وجاء في الشكوى أن أعضاء المجموعة - التي ضمت رجلاً من القسم ذاته الذي ينتمي إليه المتهم بتقطيع أوصال خاشقجي - كانوا يحملون حقيبتين من أدوات الطب الشرعي.

لكنّ عناصر حرس الحدود الكندية "سرعان ما اشتبهوا بهم" ورفضوا دخولهم بعد استجوابهم، وفق ما ورد في الشكوى.

وفي أكتوبر الماضي، أرسلت المحكمة الأميركية مذكرة استدعاء لمحمد بن سلمان عبر تطبيق واتساب للتراسل فيما يتعلق بقضية الجبري، وانتشرت صور المحادثات.

وخلال الرد على مذكرة الاستدعاء، الاثنين الماضي، انتقد محامي محمد بن سلمان إرسال مذكرة الاستدعاء عن طريق واتساب، قائلين إن ذلك ينتهك القانون السعودي لأن الرياض "ليست طرفا في أي معاهدات دولية تسمح بالقيام بمثل هذه الإجراءات عبر البريد أو واتساب".

أظهرت وثائق جديدة نشرتها وسائل إعلام أميركية أن محكمة اتحادية في واشنطن أرسلت طلب استدعاء لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عبر تطبيق واتساب، وذلك في الدعوى القضائية التي رفعها ضده المسؤول السابق في الاستخبارات السعودية سعد الجبري.

ونفى مايكل كيلوغ، محامي ولي العهد، مزاعم ضابط المخابرات السابق، قائلا إن بن سلمان محصن من الملاحقة القضائية الأميركية باعتباره ولي عهد دولة، موضحا أن حصانته لا تستند على أنه ابن الملك فقط.

وقال كيلوغ في الرد على مذكرة الاستدعاء، المكون من 69 صفحة: "حصانة المسؤولين الأجانب من الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة يحكمها مبدأ القانون العام للحصانة السيادية الأجنبية".

كما وصف كيلوغ مزاعم الجبري بأنها "غارقة في الدراما"، قائلا إنها شبهت ولي العهد بريتشارد الثالث "أحد أشرار روايات الكاتب وليام شكسبير".

ماذا قال الأمير محمد بن سلمان؟

وقدم الفريق القانوني لولي العهد السعودي وثائق، تقول إن المسؤول السابق في وزارة الداخلية مطلوب لدى السلطات في تحقيق يتعلق بسوء إنفاق أو سرقة 11 مليار دولار.

في وثائق جديدة قدمت إلى المحكمة، قال ولي العهد السعودي إن الجبري يحاول التستر على جرائمه. وتتهم الوثائق الجبري وشركاء له بسوء إنفاق أو سرقة نحو 11 مليار دولار من الأموال الحكومية. ونفى الجبري هذه الادعاءات.

وجاء في الوثائق أن "العيوب في هذه الشكوى واضحة للغاية وعميقة لدرجة أنه لا يمكن اعتبارها سوى محاولة لصرف الانتباه عن السرقة الجماعية للمدعي".

كما ورد فيها أنّ "ولي العهد هو ابن الملك وخليفته المعين. وهو يجلس مع الملك على قمة حكومة المملكة العربية السعودية. ويحق له التمتع بحصانة قائمة على المكانة من أي دعوى في محكمة أمريكية".

وفي المقابل، ينفي الجبري هذه الادعاءات، واصفا إياها بـ"الوهمية".

ورغم أن الجبري يعيش في كندا، وهو مواطن سعودي يحمل جنسية مالطا أيضا، فقد قدم الدعوى في الولايات المتحدة، مشيرا إلى قيمته بالنسبة للحكومة الأميركية منذ أن كان يعمل على مشاريع مكافحة الإرهاب مع إدارة الرئيس جورج دبليو بوش.

من هو سعد الجبري

لسنوات، كان الجبري اليد اليمنى للأمير محمد بن نايف، الذي كان له الفضل على نطاق واسع في هزيمة تمرّد تنظيم القاعدة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وكان العمود الفقري في كل علاقات السعودية مع وكالات "العيون الخمس" للاستخبارات، التي تضمّ الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.

وارتقى الجبري إلى منصب وزير دولة، وشغل رتبة لواء في وزارة الداخلية، قبل أن يتغير كل شيء في عام 2015.

فقد توفي الملك عبد الله، وتولى العرش أخوه غير الشقيق سلمان، الذي عين ابنه محمد بن سلمان وزيراً للدفاع.

وفي عام 2017، نفّذ محمد بن سلمان انقلابا ناعما في القصر بمباركة والده، حيث خلع الأمير محمد بن نايف ليصبح هو ولي العهد.

وأعفى محمد بن سلمان من عملوا إلى جانب بن نايف من مناصبهم. وحينها رحل الجبري من السعودية.