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كورونا في القدس المحتلّة: 4 وفيات ونحو 300 إصابة خلال يومين

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 10:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
كورونا في القدس المحتلّة: 4 وفيات ونحو 300 إصابة خلال يومين



القدس المحتلة /سما/

توفي 4 مقدسيّين وأصيب نحو 300 آخرين، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال اليومين الأخيرين، بحسب ما أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس، د. علي الجبريني، في بيان أصدره مساء الأربعاء.

وقال الجبريني في بيانه إن المدينة "تشهد ارتفاعا كبيرا في انتشار فيروس كورونا، حيث تم تسجيل (4) حالات وفاة؛ حالتا وفاة في بيت حنينا، وحالة وفاة في البلدة القديمة، وحالة وفاة في مخيم شعفاط".

وأفاد الجبريني بوصول عدد الوفيات في المدينة إلى 112 حالة.

وذكر أن عدد الإصابات "وصل خلال يومين إلى (249) إصابة جديدة، توزعت (134) إصابة يوم الثلاثاء، و(160) إصابة يوم الأربعاء، مقابل (135) حالة شفاء".

وأشار إلى ارتفاع عدد الإصابات النشطة في المدينة إلى 1254 إصابة.

وأوضح الجبريني أن بعض الأحياء في القدس "لا تزال مصنفة كمناطق حمراء وهي بيت حنينا، وشعفاط، وبيت صفافا، وراس العامود، وكفر عقب، وجبل الزيتون، والبلدة القديمة".

وطالب الجبريني المقدسيين "بمواصلة الالتزام بالتعليمات الصحية وخصوصا ارتداء الكمامات باستمرار، والحفاظ على التباعد الاجتماعي والحرص على التعقيم والنظافة، من أجل إخراج أحياء المدينة من دائرة الخطر، ولاسيما أن معظم الحالات الخطيرة والموصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي في المستشفيات تعود لمواطنين عرب"، بحسب البيان.

#القدس #فيروس كورونا #كورونا في القدس

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