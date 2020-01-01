البنتاغون سيحصل على 44000 جرعة أولية من لقاح كورونا

واشنطن/سما/

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن البنتاغون سيحصل على زهاء 44000 جرعة أولية من لقاح كورونا، وسيكون مقدمو الرعاية الصحية وموظفو الدعم في طليعة من سيتلقونه.



وأفاد مساعد وزير الدفاع للشؤون الصحية توماس ماكافري بأن لقاح "فايزر" سيصبح متوفرا "في وقت مبكر من الأسبوع المقبل للاستخدام الفوري".

وفي المرحلة الأولى من بدء التشغيل والتي أطلق عليها البنتاغون "الطيار الخاضع للرقابة"، سيتلقى اللقاح مقدمو الرعاية الصحية وموظفو الدعم والمقيمون وموظفو مرافق الرعاية التابعة لوزارة الدفاع، وغيرهم من العاملين الأساسيين والمستفيدين المعرضين لمخاطر عالية، والذي يعتمد على إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC.